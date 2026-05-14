На «красной» ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях
Департамент транспорта Москвы сообщил об изменении движения на Сокольнической линии метро. На юго-западном участке линии временно увеличены интервалы между поездами.
Причиной стал человек на пути. Пассажиров просят следить за объявлениями в вестибюлях и поездах.
Дептранс рекомендует по возможности пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта.
UPD: движение на Сокольнической линии вводится в график.
