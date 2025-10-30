«На колени вставай»: в Петербурге подростки избили парня из-за девушки

В Санкт-Петербурге группа подростков совершила жестокое нападение на ровесника из-за конфликта вокруг девушки. Инцидент произошел 24 октября. Поводом для агрессии послужили предполагаемые знаки внимания жертвы к девушке одного из нападавших, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как группа подростков избивала юношу, затем заставила его встать на колени и просить прощения. Пострадавший подчинился требованиям агрессоров.

«Я извиняюсь. Перед Максимом Олеговичем, то, что перед его девушкой Дашей, то, что нес ей х****. Виноват. Искренне извиняюсь», — сказал молодой человек.

Предварительно известно, что изначально обидчики избивали молодого человека, нанося удары руками и ногами по голове, а затем, заставив встать на колени, принудили извиняться.

Юные хулиганы фиксировали процесс унижения на камеру, и видеозапись попала к матери потерпевшего. Как сообщила женщина, сын не сразу признался ей о случившемся. Видео она получила от своей руководительницы, работающей в подразделении по делам несовершеннолетних.

По словам матери пострадавшего, у ее сына диагностировали сотрясение мозга, невролог также выявил смещение позвонка. Мать пострадавшего утверждает, что один из нападавших был задержан сотрудниками правоохранительных органов на короткий срок, однако вскоре его снова видели вблизи дома ее сына. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

