На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

«Расстояние от ПК: 234. Глубина (КМ): 64.8. Магнитуда: 6.0», — говорится в сообщении.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.