На Камчатке пропала группа туристов

Группа туристов на Камчатке отправилась в поход и перестала выходить на связь, сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

По словам главы ведомства, в группу туристов входили пять или шесть человек, включая ребенка.

«Связи с ними нет. Ситуацию осложняет то, что группа не зарегистрирована у спасателей. Точный состав и маршрут неизвестны», - написал министр в соцсетях.

На поиски пропавшей группы отправились спасатели. Они уже проверили одно из предполагаемых мест похода, но там людей не оказалось, сообщил Лебедев.