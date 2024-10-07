На Камчатке пропала группа туристов
Группа туристов на Камчатке перестала выходить на связь
Группа туристов на Камчатке отправилась в поход и перестала выходить на связь, сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.
По словам главы ведомства, в группу туристов входили пять или шесть человек, включая ребенка.
«Связи с ними нет. Ситуацию осложняет то, что группа не зарегистрирована у спасателей. Точный состав и маршрут неизвестны», - написал министр в соцсетях.
На поиски пропавшей группы отправились спасатели. Они уже проверили одно из предполагаемых мест похода, но там людей не оказалось, сообщил Лебедев.