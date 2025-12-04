сегодня в 13:32

На Камчатке автомобили тонут из-за ливня и снежного циклона

В Камчатском крае автомобили уходят под воду из-за сильного дождя и снежного циклона. По словам синоптиков, охотоморский циклон пробудет в регионе 4–5 декабря, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В большинстве районах Камчатки непогода сопровождается штормовым ветром с порывами до 25 м/с. На крышах домов образовалась наледь, а дороги затопило.

На опубликованных кадрах видно, как водители пытаются достать утонувшие автомобили, блокируя дорожное движение.

В администрации Петропавловска-Камчатского отметили, что в четверг и пятницу занятия в школах отменены, а предприятиям рекомендовали сократить рабочий день.

Согласно данным регионального МЧС, в акватории Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. На побережье — сильная метель и ветер, ожидается, что волны дойдут до высоты 9 метров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.