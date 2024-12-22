На южном участки «салатовой» ветки Мосметро увеличены интервалы движения поездов

Человек упал на пути на южном участки «салатовой» ветки Мосметро
Происшествия

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На южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро были временно увеличены интервалы движения, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Интервалы движения были увеличены из-за упавшего на пути человека.

В настоящее время детали произошедшего неизвестны.

По некоторым данным, пассажир мог упасть на станции «Дубровка».

UPS: движение уже вводится в график.