На хоккейном матче в США произошла стрельба

Во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США произошла стрельба, в результате которой погибли 2 человека, включая нападавшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Target 12.

Кроме того, пострадали 4 человека. Пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошел около 14.00 (22.00 мск) в городе Потакет. На ледовой арене должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее суд отправил под стражу студента, который открыл стрельбу в техникуме Анапы в Краснодарском крае. Его обвиняют по нескольким статьям, также меру пресечения избрали и против его подстрекателя.

