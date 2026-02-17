На хоккейном матче в США произошла стрельба
Во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США произошла стрельба, в результате которой погибли 2 человека, включая нападавшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Target 12.
Кроме того, пострадали 4 человека. Пострадавших госпитализировали.
Инцидент произошел около 14.00 (22.00 мск) в городе Потакет. На ледовой арене должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее суд отправил под стражу студента, который открыл стрельбу в техникуме Анапы в Краснодарском крае. Его обвиняют по нескольким статьям, также меру пресечения избрали и против его подстрекателя.
