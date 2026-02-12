Открывший стрельбу в техникуме Анапы студент арестован

Суд отправил под стражу студента, который открыл стрельбу в техникуме Анапы в Краснодарском крае. Его обвиняют по нескольким статьям, также меру пресечения избрали и против его подстрекателя, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Молодому человеку предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, хищении оружия, отметили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Другого несовершеннолетнего фигуранта обвиняют в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство. Его поместили под стражу на 1 месяц 29 суток до 11 апреля. Заседание проводилось в закрытом режиме.

До этого раненого библиотекаря техникума в Анапе, где 11 февраля была стрельба, перевезли в больницу Краснодара для лечения. Она в тяжелом состоянии. Раненый студент — в среднем. Среди погибших числится охранник учебного заведения.

