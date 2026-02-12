сегодня в 13:25

Раненную в техникуме Анапы библиотекаршу перевезли в больницу Краснодара

Заведующую библиотекой техникума в Анапе, где 11 февраля произошла стрельба, перевозят санавиацией в больницу Краснодара для лечения, сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

У работницы техникума огнестрельное ранение. 44-летняя женщина все еще находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Состояние раненого студента средней тяжести. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.

12 февраля правоохранители задержали одногруппника студента, устроившего смертельную стрельбу в одном из техникумов Анапы. Молодого человека подозревают в подстрекательстве.

17-летний парень устроил стрельбу в техникуме Анапы 11 февраля. Был убит охранник.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.