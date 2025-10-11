На грани стихийного бедствия: Сочи затопило из-за циклона «Барбара»

сегодня в 12:22

В Сочи в Краснодарском крае местные власти устраняют последствия циклона «Барбара». Из-за него курорт практически оказался на грани стихийного бедствия, сообщает РЕН ТВ .

На фоне сильных дождей уровень рек подошел к критическим отметкам. Машинам уже сложно проезжать по залитым участкам дорог, чтобы не получить гидроудар.

Пешеходы переходят дорогу по колено в воде. Дворы и частные дома были затоплены в ряде районов Сочи.

В горных частях города на фоне сильных ливней произошел сход сели. В прибрежной зоне высота волн оказалась примерно 3 м. Объявили штормовое предупреждение.

