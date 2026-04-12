На Гаити в давке у старинной крепости погибли более 20 человек

В результате давки у старинной крепости Лаферьер на Гаити погибли 25 человек, сообщает ТАСС .

Кроме того, в результате инцидента 30 человек получили травмы.

По данным доминиканской газеты Diario Libre, 12 человек погибли на месте происшествия, еще 13 скончались в больнице от полученных травм.

Премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фис-Эме и глава МИД Доминик Дюпуи выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Крепость внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из крупнейших исторических памятников Карибского бассейна.