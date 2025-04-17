На днище Chery Tiggo в Москве нашли «бомбу» и эвакуировали 350 человек

В Москве эвакуировали 350 человек из-за декоративной бомбы для съемок фильма

На автомобильной стоянке в столичном Выхине-Жулебине стоял кроссовер Chery Tiggo с прикрепленным к днищу муляжом бомбы. Из-за подозрительного предмета на парковку вызвали оперативные службы, в том числе саперов, а 350 человек из соседних зданий эвакуировали. Позднее оказалось, что «бомба» — это съемочный реквизит для фильма, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, что специалисты съемочной бригады сделали муляж взрывного устройства в детском чемоданчике розового цвета, обклеенном наклейками и блестками. Внутри чемодана также был прикреплен монитор, транслирующий анимацию в виде цветного черепа, который открывает и закрывает челюсть.

К месту обнаружения подозрительной находки быстро съехались оперативные службы, которые оцепили район и эвакуировали 350 человек из расположенных по соседству школы, детского сада и спортивного комплекса.

Позднее выяснилось, что бомба — это всего лишь муляж взрывного устройства, который использовали в съемках фильма, но решили не удалять с днища автомобиля, допустив, что декорация еще может потребоваться для работы. Нескольким членам съемочной группы пришлось писать объяснительные в полиции, а хозяину Chery Tiggo — пережить обыск в своем жилье.

О съемках какого именно фильма идет речь, не уточняется. Также неизвестно, кому принадлежит кроссовер.