На девочку напала собака, потом хозяйка залила перцовкой ее мать в Новосибирске

14 марта, по словам пострадавшей, на нее и ее дочь напала собака без намордника, но хозяйки рядом не было. Женщина подошла через некоторое время, при этом она почти не реагировала на происходящее.

«Дочь в итоге испугалась и плакала, так как собака прыгала вокруг нее и громко лаяла. И меня возмутило поведение этой женщины, так как она не извинилась, оправдывала отсутствие намордника тем, что я якобы должна, по ее словам, гулять не в лесу, а на детской площадке», — поделилась сибирячка.

Тогда она стала снимать происходящее на камеру телефона, чтобы зафиксировать нарушение. Но тут хозяйка собаки оказалась против и распылила в лицо снимавшей содержимое перцового баллончика.

Пострадавшая отметила, что у нее травмирован глаз. После происшествия женщина написала на хозяйку собаки заявление в полицию.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области, заявление от жительницы получено, полицейские начали проверку по данному факту.

