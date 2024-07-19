На брошенной ВСУ части Торецка заметили десятки тел мирных граждан
Десятки тел погибших от действий ВСУ мирных жителей нашли в подвалах домов на брошенной украинскими войсками части Торецка (Дзержинска), сообщает ТАСС.
В силовых структурах ДНР отметили, что есть тех, кто погиб в ходе сброса боеприпаса с беспилотника, некоторых просто расстреляли или забросали зажигательными снарядами. В основном жертвами стали пожилые люди.
Кроме того, среди погибших есть много мужчин разного возраста.
Данные о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке ранее подтвердили и беженцы, которых ВС России спасли из города.
ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.