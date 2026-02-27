На Бали нашли расчлененное тело с тату, как у сына украинского авторитета

На Бали обнаружили расчлененный труп. Погибшим может быть похищенный сын криминального украинского авторитета, сообщает Mash .

Владельца сети кол-центров, разводивших россиян на деньги, и сына украинского авторитета Сергея К. Игоря похитили на Бали. Ему отрезали пальцы и изнасиловали. За освобождение преступники требовали у родителей мужчины 10 млн долларов.

По данным СМИ, местные жители случайно нашли останки возле пляжа Кетевел в балийском округе Гианьяр — среди них правая нога, верхняя часть левой и правой груди, бедра и внутренние органы.

В полиции рассказали, что на руке убитого есть татуировка с римскими цифрами — идентичная картинка была у владельца днепропетровского кол-центра. Однако точно идентифицировать личность погибшего сразу не удалось — тело направили на ДНК-экспертизу.

При этом останки уже были в стадии разложения. Рассматривается версия, что жертва умерла примерно три дня назад.

