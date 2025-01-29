На Байкале зафиксировано землетрясение

сегодня в 03:40

На Байкале вблизи поселка Большое Голоустное зафиксировано землетрясение интенсивностью 5,6 балла, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по Иркутской области.

«Сегодня в 06:54 (01.54 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр на акватории оз.Байкал, 36 км от п. Большое Голоустное. Ощутимость в Иркутске три балла», — говорится в сообщении.

Разрушений не зафиксировано. О пострадавших не сообщается.

Ранее оцент кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Миненко рассказала о наиболее безопасных местах, чтобы переждать землетрясение.

По ее словам, самое безопасное место в квартире во время землетрясения — это угол или дверной проем несущей стены.