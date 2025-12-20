На авиабазе Люк в Аризоне произошел инцидент со стрельбой

На американской авиабазе Люк в штате Аризона, которая является ключевой учебной базой для пилотов истребителей F-16 и F-35, произошел инцидент со стрельбой, сообщает «КоммерсантЪ» .

Как сообщила администрация базы в соцсетях, неизвестный открыл огонь, что привело к введению на объекте режима изоляции примерно на 50 минут. Подразделения сил безопасности 56-й эскадрильи и местные правоохранительные органы оперативно отреагировали и «очистили пострадавший район».

На данный момент официальной информации о возможных жертвах или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Сенатор от штата Аризона Рубен Гальего в своем аккаунте в социальной сети X призвал всех, кто находится вблизи авиабазы, соблюдать осторожность и следовать указаниям властей.

Авиабаза Люк, расположенная недалеко от Финикса, является одной из крупнейших в США: на ней работает около 10,5 тысяч человек, включая 3 тысячи гражданских сотрудников. База служит главным учебным центром ВВС США для подготовки пилотов на истребителях F-16 Fighting Falcon и перспективных F-35 Lightning II.

