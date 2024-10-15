На американскую военную базу в Сирии напали повстанцы

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Al Mayadeen: повстанцы нанесли ракетные удары по базе ВС США в Сирии

Повстанцы атаковали американскую военную базу рядом с нефтегазовым месторождением Коноко в Сирии. Оно расположено в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.

Сначала повстанцы нанесли удар по военной базе ракетами. Затем американские солдаты атаковали в ответ.

При этом солдаты ВС США ударили не только по местам дислокации сирийских повстанцев. Атакам подверглись и окраины Дейр-эз-Зора, на которых закрепилась и официальная армия ближневосточной страны.

Ранее американскую военную базу в Сирии атаковали ракетами. Удар был нанесен со стороны Ирака.