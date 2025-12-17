На Алтае задержали сектантов, которые «зомбировали» сотрудников предприятий

Силовики на Алтае задержали сектантов, которые действовали в интересах американцев и проводили тренинги для сотрудников различных предприятий. В результате руководство и персонал фирм попадали под их контроль, сообщает «112» .

Фигурантами уголовного дела об организации нежелательной НКО стали известные и обеспеченные жители Барнаула Науменко К. и Ступарь А. Выяснилось, что они уже давно вступили в американскую секту саентологов*. Мужчины организовали предпринимательскую деятельность, чтобы вовлекать в секту других россиян.

Свою деятельность они развернули под видом коучинга и консалтинга. Сектанты приходили в различные крупные фирмы, где проводили тренинги по методикам управления основателя саентологии Л. Р. Хаббарда*. На самом деле они «зомбировали» руководителей и сотрудников фирм, чтобы те могли легко контролироваться в интересах американцев.

Силовики провели обыски по 4 адресам сектантов и нашли религиозную символику, атрибутику нежелательных НКО и экстремистскую литературу.

*Признаны экстремистами в России.

