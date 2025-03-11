МЖД: из-за падения дрона повреждена ж/д инфраструктура на станции Домодедово

сегодня в 08:06

В результате падения обломков сбитых беспилотников незначительные повреждения получила ж/д инфраструктура на станции Домодедово, сообщает пресс-служба МЖД.

Пострадавших в ЧП нет. На месте происшествия работают ремонтные бригады.

Утром во вторник увеличены интервалы движения составов на станции Домодедово. В пути задерживаются несколько поездов в оба направления.

Пассажирам принести извинения за доставленные неудобства. Специалисты МЖД принимают все меры для введения движения в график.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всего сбили свыше 60 БПЛА. Вызовы о БПЛА поступали из разных мест области.

Также глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Временно нет движение через ж/д станцию.