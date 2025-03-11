После атаки дронов не ходят поезда через ж/д станцию Домодедово
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Из-за атаки беспилотников на Подмосковье сейчас нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону столицы, так и в область, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Она уточнила, что на Подмосковьем сбили 65 БПЛА.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнила глава округа в своем Telegram-канале.
Как добавила Хрусталева, из-за ЧП произошел пожар на парковке «Мираторга». Там также работают спасатели.
Глава муниципалитета подчеркнула, что по всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания из-за атаки дронов, направлены спасатели.
По ее словам, для обеспечения безопасности введены ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту Домодедово.
Также глава Ленинского округа Станислав Каторов рассказал, что в результате атаки БПЛА на улице Фокина в Видном повреждена кровля, пострадавших нет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.