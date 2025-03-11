В Видном Московской области повреждена кровля жилого дома

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В Ленинском округе Московской области нет пострадавших при атаках БПЛА

В Ленинском округе Московской области нет пострадавших при атаках БПЛА, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

На улице Фокина в Видном повреждена кровля, пострадавших нет, сказано в видеообращении Каторова в Telegram-канале.

Власти организовали квартирный обход, работают экстренные службы.

Ранее ночью и утром во вторник система ПВО сбила 65 украинских беспилотников в Московской области. Есть повреждения многоквартирных домов и инфраструктуры.