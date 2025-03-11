В Видном Московской области повреждена кровля жилого дома
В Ленинском округе Московской области нет пострадавших при атаках БПЛА
В Ленинском округе Московской области нет пострадавших при атаках БПЛА, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.
На улице Фокина в Видном повреждена кровля, пострадавших нет, сказано в видеообращении Каторова в Telegram-канале.
Власти организовали квартирный обход, работают экстренные службы.
Ранее ночью и утром во вторник система ПВО сбила 65 украинских беспилотников в Московской области. Есть повреждения многоквартирных домов и инфраструктуры.