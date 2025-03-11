Количество сбитых ПВО беспилотников в Подмосковье увеличилось до 65
ПВО сбила еще пять атаковавших Москву БПЛА
Система ПВО сбила еще пять атаковавших Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака ещё 5 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о поврежденной при падении обломков дрона кровле жилого дома в Москве.
Всего ПВО ликвидировала 65 украинских беспилотников на подлете к российской столице ночью и ранним утром во вторник.
Сведений о пострадавших нет. Повреждения получили несколько многоквартирных и жилых домов в Подмосковье.
Ранее во вторник беспилотники ВСУ атаковали Курск, Рязань и Тульскую область.