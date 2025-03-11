Количество сбитых ПВО беспилотников в Подмосковье увеличилось до 65

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ПВО сбила еще пять атаковавших Москву БПЛА

Система ПВО сбила еще пять атаковавших Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака ещё 5 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о поврежденной при падении обломков дрона кровле жилого дома в Москве.

Всего ПВО ликвидировала 65 украинских беспилотников на подлете к российской столице ночью и ранним утром во вторник.

Сведений о пострадавших нет. Повреждения получили несколько многоквартирных и жилых домов в Подмосковье.

Ранее во вторник беспилотники ВСУ атаковали Курск, Рязань и Тульскую область.