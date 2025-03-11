ПВО сбила еще два летевших на Москву беспилотника

сегодня в 06:26

Сбитый беспилотник повредил кровлю жилого дома на Домодедовской улице в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Система ПВО сбила еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Упавшие обломки повредили кровлю жилого дома на Домодедовской улице.

Таким образом, количество ликвидированных за ночь БПЛА достигло 60.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о нескольких поврежденных при воздушных атаках жилых домах в Московской области.

ВСУ также атаковали Курск, Рязань и Тульскую область ночью во вторник.