«Мы думали, что умрем»: в ТЦ Краснодара распылили перцовый газ, пострадали дети

В одном из торговых центров Краснодара произошел инцидент с распылением перцового баллончика, в результате которого пострадали дети. Мать двоих детей в соцсетях рассказала, что они с мужем и детьми находились в ТЦ, когда внезапно почувствовали резкий запах. Оказалось, что распылили перцовый баллончик, а сотрудники ТЦ ничего не сделали с этим.

По словам россиянки, ее семья попыталась спастись, забежав в ближайший магазин, но внутри воздуха тоже не хватало. Женщина заметила, что ее младшая дочь начала синеть и задыхаться, а у старшего ребенка начался сильный кашель.

В панике мать выставила детей к окну, чтобы они могли дышать свежим воздухом. В этот момент она не знала, где находится ее муж и где ее телефон. Женщина начала кричать, требуя воды и помощи. Позже выяснилось, что муж побежал за предполагаемым виновником происшествия — мальчиком около 12 лет. Ему удалось узнать личность ребенка, и он сразу же связался с классным руководителем и родителями подростка, которые живут недалеко от ТЦ.

Пострадавшая женщина возмущена бездействием администрации торгового центра. По ее словам, никто не вызвал полицию и скорую помощь, не предпринял никаких мер для эвакуации людей. Она также требует ответа на вопрос, как у несовершеннолетнего ребенка оказался перцовый баллончик, ведь, согласно федеральному закону «Об оружии», приобретать такие средства самообороны могут только граждане старше 18 лет.

Семья пережила сильнейший шок. Женщина признается, что до сих пор у нее трясутся руки, а происходящее она помнит как в тумане. В тот момент она искренне верила, что они все задохнутся прямо в торговом центре. Теперь семья намерена добиться ответов от администрации ТЦ и выяснить, почему меры безопасности не сработали.

