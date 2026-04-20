В Сочи бизнесмен выполнил опасный трюк на вертолете и привлек внимание силовиков

В Сочи предприниматель пролетел вне кабины вертолета над морем

Предприниматель из Сочи Краснодарского края Вячеслав В. опубликовал видео, на котором они с другом летят на вертолете в небе, стоя на его шасси. Об этом сообщает « 112 ».

Такими действиями мужчина проигнорировал правила безопасности. Теперь у пилота могут забрать летное свидетельство.

Бизнесмена с другом могут привлечь к ответственности.

На опубликованной записи мужчины летели, стоя на шасси вертолета. Двери в транспортном средстве были открыты. Расстояние до воды составляло несколько метров.

