В Сочи бизнесмен выполнил опасный трюк на вертолете и привлек внимание силовиков
В Сочи предприниматель пролетел вне кабины вертолета над морем
Предприниматель из Сочи Краснодарского края Вячеслав В. опубликовал видео, на котором они с другом летят на вертолете в небе, стоя на его шасси. Об этом сообщает «112».
Такими действиями мужчина проигнорировал правила безопасности. Теперь у пилота могут забрать летное свидетельство.
Бизнесмена с другом могут привлечь к ответственности.
На опубликованной записи мужчины летели, стоя на шасси вертолета. Двери в транспортном средстве были открыты. Расстояние до воды составляло несколько метров.
