Ботокс, облысение или плохой свет: что случилось с блогером Николаем Соболевым

Фото - © Страница Николая Соболева в Инстаграм* @sobolevv/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Биография и личная жизнь Николая Соболева

Фото - © Страница Николая Соболева в Инстаграм* @sobolevv/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Николай Соболев родился в семье предпринимателя и работницы Мариинского театра в Санкт-Петербурге 18 июня 1993 года. С самого детства Николай занимался восточными единоборствами, тхэквондо и карате, но в 2008 году он получил травму и на какое-то время сменил спорт на компьютерные игры. Увлечение было недолгим, к спорту он вернулся, но занимался фитнесом.

После окончания школы Николай поступил в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и в итоге стал дипломированным менеджером-экономистом.

Первым известным широкой общественности роман у Николая Соболева был с Яной Ханикерян. Потом он встречался с моделью Полиной Чистяковой, с которой он расстался спустя два года. В конце 2020-года поклонники Соболева узнали, что его новой избранницей стала дизайнер Анастасия Голубых. Эту девушку блогер назвал «моя душа».

Как складывалась карьера блогера Соболева

Фото - © Страница Николая Соболева в Инстаграм* @sobolevv/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Карьера Николая Соболева начала складываться еще в студенчестве. Николай, вдохновленный пранкерами из-за рубежа, стал реализовывать собственный русскоязычный аналог. Его первый проект назывался Rakamakafo. Такое название появилось от искаженного произношения строчки из песни Boomfunk MC`s «Freestyler: Rock the microphone».

Бля видеоблога снимались пранки и социальные эксперименты, а через год канал уже мог похвастаться цифрой в более миллионов подписчиков. Ожидаемо Соболев создал личный канал «Жизнь Ютуба», где он начал анализировать конфликты известных блогеров. Через год канал сменил имя на SOBOLEV и тематику — он начал освещать резонансные и остросоциальные общественные темы. На канале обсуждались детские самоубийства, «группы смерти» в соцсетях, война Олега Тинькова* с блогерами, сексуальный скандал с Дианой Шурыгиной, в котором Соболев четко обозначил, на чьей он стороне, и многие другие.

Кроме того, Николай Соболев успевал участвовать в проектах других блогеров, в том числе появился в авторском веб-шоу Юрия Дудя*. Позже, рассказывая о своих впечатлениях, Соболев заявил, что на интервью Дудь* «с журналистской точки зрения был некорректен». При этом он назвал журналиста новатором и счел его вопросы «про дрочку и небритые ноги» изюминкой.

Признание иноагентом и слухи об эмиграции

Фото - © Страница Николая Соболева в Инстаграм* @sobolevv/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Учитывая то, что видеоблог Соболева вырос от простых пранков до острых социальных тем, он не мог оставаться в стороне от специальной военной операции на Украине. Он размышлял о русофобских настроениях в мире, пытался разоблачать фейки. В феврале 2023 года Николая Соболева внесли в реестр иноагентов с формулировкой, что он «высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».

На фоне нового статуса появились слухи об эмиграции Соболева — блогер заявил, что никуда не собирается уезжать из России, хочет продолжать свое дело и даже поссорился с родителями из-за нежелания перебираться в США.

15 марта 2024 года Николая Соболева исключили из реестра иноагентов «в связи с утратой признаков иностранного агента».

В 2025 году счета блогера были заблокированы из-за долгов перед ФНС в размере 60 тысяч рублей.

Бурные обсуждения изменений во внешности Соболева

Фото - © Страница Николая Соболева в Инстаграм* @sobolevv/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В апреле 2026 года Николай Соболев снова стал объектом для бурных обсуждений — его подписчики заметили, что лицо блогера стало заметно шире, «надутым», а мимика сильно изменилась и плохо читается.

По данным Mash Money, блогер заплатил за новый ботулотоксиновый образ более 200 тысяч рублей. В сумму, по мнению экспертов, входит ботокс в верхнюю часть лица, уколы гиалуроновой кислоты в скулы, коррекция углов нижней челюсти и коррекция бровей.

Сам Николай слухи опровергает. Телеграм-каналу Mash он рассказал, что никаких операций не делал и с мимикой у него все в порядке, а слухи о ботоксе появились из-за плохой цветокоррекции. Известно, что в феврале 2025 года блогер делал пересадку волос из-за алопеции.

*внесен Минюстом РФ в список физических лиц — «иностранных агентов»