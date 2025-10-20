Счета блогера Николая Соболева заблокированы из-за задолженности

Счета блогера Николая Соболева были заблокированы Межрайонной инспекцией ФНС по Санкт-Петербургу. Всему виной непогашенные выплаты по ИП, сообщает Постньюс .

Причиной блокировки стала неуплата налогов блогером в размере 60 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, арест был наложен еще 17 октября.

Задолженность возникла из-за непогашенных выплат по ИП блогера, связанного с деятельностью рекламных агентств.

В настоящее время на Соболеве не числится никаких исполнительных производств. Тем не менее, если блогер продолжит избегать уплаты долга, им могут заняться судебные приставы.

