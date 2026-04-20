Андрей Воробьев: число многодетных семей в Подмосковье увеличилось на 32 тысячи

На 32 тыс. увеличилось число многодетных семей в Московской области за пять лет. В 2021 году их было 86 тыс., а теперь — 118 тыс., сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Московской области есть не менее 20 мер поддержки многодетных семей. Они получают льготы, компенсации, выплаты, налоговые послабления, рассказал губернатор.

В Подмосковье пытаются затрагивать все сферы жизни многодетных семей, начиная с оплаты ЖКУ и заканчивая формой для школы. Действует комплексная услуга «Многодетная семья». Достаточно отправить всего одно заявление на несколько льгот, отметил Воробьев.

«Мы также стараемся регулярно расширять действующие меры поддержки. Например, теперь многодетные семьи могут получать ежегодную выплату на школьную форму даже если ребенок учится в другом регионе. А для родителей до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка — выплата 300 тысяч рублей. Эту меру продлили и на 2026 год», — добавил губернатор в своем канале в MAX.

С 2025 года выдают орден «Родительская доблесть». Его получают семьи, в которых от пяти детей, рассказал Воробьев.

