Биолог Гордеев предупредил об опасных комарах

Профессор Государственного университета просвещения Михаил Гордеев предупредил, что в дачных бочках с водой могут размножаться комары — переносчики дирофиляриоза и лихорадки Западного Нила, сообщает Газета.ru .

В бочках с водой на дачных участках могут развиваться комары всех трех основных родов, чаще всего — так называемые городские. В Центральном федеральном округе они не переносят смертельных инфекций, однако способны заражать человека дирофиляриозом.

«В бочках могут размножаться комары всех трех основных родов (малярийные, лесные и городские), но больше всего бочки предпочитают так называемые городские комары. В нашей зоне [ЦФО] комары не распространяют смертельных заболеваний, но могут посредством укусов передавать человеку дирофиляриоз (в Подмосковье, к примеру, очаг дирофиляриоза есть). Дирофилярии — паразитические черви, которые у людей часто локализуются под кожей рядом с глазами или в глазах, вызывая зуд, уплотнения и ощущение движения. Требуют хирургического удаления», — отметил Гордеев.

Он добавил, что природные очаги лихорадки Западного Нила находятся в Волгоградской и Астраханской областях. Заболевание сопровождается высокой температурой, головной болью, сыпью и поражением центральной нервной системы. Случаи заражения редки, но риск сохраняется.

Для профилактики специалист рекомендовал обрабатывать воду ларвицидными препаратами каждые 10 дней или плотно закрывать бочки крышками либо пленкой.

