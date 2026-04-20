Кривые носы, гнойные швы: хирурги-мясники в Томске уродовали пациенток

Пациентки элитной пластической клиники в Томске получили кривые носы, грудь разной формы и гнойные разъехавшиеся швы после операций у трех хирургов-мясников, сообщает Mash .

Одна из девушек обратилась в клинику после родов. Она хотела увеличить импланты, сделать подтяжку груди, абдоминопластику и коррекцию ареол. Девушка взяла кредит на 800 тыс. рублей, чтобы исполнить мечту. Хирург не сделал половину обещанного, а после операции шов на животе начал гноиться. Произошел некроз тканей. Пациентка обратилась к клинике с претензией, но медучреждение не признало вину. Руководство предложило 100 тыс. рублей с условием, что девушка заберет все претензии.

Другой пациентке пришлось три раза переделывать грудь и абдоминопластику после услуг того же хирурга. Он слишком сильно перетянул живот, из-за чего шов разъехался и загноился. Девушке пришлось восстанавливаться и исправлять ошибки врача два года.

Также жалобы поступили на другого доктора. Пациентка сделала ринопластику, но ее нос после операции свернулся набок, а внутри остались лишние хрящи и наросты.

Кроме того, одна из клиенток утверждает, что ее изуродовал директор клиники. По ее словам, она получила кривую форму груди после подтяжки. Хирург сказала, что все пройдет, но пациентке все равно пришлось переделывать все за свой счет в другой клинике. Еще одна пациентка очнулась после наркоза прямо во время операции. Спустя время шрам на ее животе загноился, а шов разошелся.

По словам одной из бывших сотрудниц клиники, врачи просили оплатить операции наличными деньгами и обещали скидку. Пациенты соглашались и отдавали деньги главврачу. Сейчас жертвы хирургов-мясников готовят коллективный иск.

Ранее россиянка погибла в московском салоне красоты на улице Краснопролетарской во время брахиопластики. Она скончалась из-за анафилактического шока после введения «Лидокаина».

