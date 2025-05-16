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МВД: водитель грузовика пытался скрыться после ДТП в Краснодарском крае

Полицейские из отдела МВД России по Кореновскому району Краснодарского края провели задержание водителя грузовика. Он уехал после попадания в дорожно-транспортное происшествие, сообщает в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вечером 15 мая 48-летний водитель грузовика на парковке два раза въехал в легковую машину, в которой сидел ребенок. После этого правонарушитель уехал с места ДТП. Ребенок не был травмирован.

О случившемся сообщили всем нарядам полиции. В станице Платнировской инспекторы обнаружили правонарушителя.

Правоохранители потребовали остановиться, но мужчина лишь ускорился. Правонарушитель совершал опасные маневры, создавая аварийные ситуации.

Сотрудники полиции применили огнестрельное оружие. После этого машину удалось остановить в Динском районе.

Против мужчины составили семь протоколов об административных нарушениях, среди которых выезд на «встречку», не остановка по требованию, а также неповиновение законному требованию работника полиции.