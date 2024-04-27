МВД показало видео, как бегающий по дороге ребенок попал под машину в Петербурге

Бегающий по дороге мальчик угодил под машину в Петербурге

В Санкт-Петербурге случилось ДТП с участием восьмилетнего ребенка. Мальчик дважды перебегал дорогу и столкнулся с проезжающей машиной, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кадры с места происшествия обнародовал региональный главк МВД России. По данным полиции, авария произошла днем 26 апреля. Водитель LADA Vesta следовал по 18-й линии Васильевского острова, когда задел перебегающего дорогу несовершеннолетнего.

Ребенок пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. На кадрах можно заметить, как сперва мальчик перебежал в одну сторону дороги, а через несколько секунд хотел вернуться на другую. В момент этой перебежки ребенок и угодил под машину.

В результате ДТП школьник получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.