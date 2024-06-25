МВД опровергло введение плана «Перехват» в Махачкале

План «Перехват» в центре Махачкалы не вводился, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Силовики начали снимать оцепление на Университетской площади в центре города.

«Проводилась проверка полученной оперативной информации. План „Перехват“ не вводился», — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Mash сообщает, что вооруженные люди Махачкале, которых разыскивают правоохранители могут быть пособниками террористов.

Ранее стало известно, что полицейские остановили черную Lada Priora без номеров с оружием в салоне. Они выстрелили в воздух, однако машина начали скрываться. При этом местные источники сообщают, что сообщения о стрельбе в Махачкале не подтверждаются. По их данным, причиной оцепления стало анонимное сообщение о подозрительном автомобиле.