Утро жителей одного из домов в Ессентуках началось незаурядно. Семейная пара завтракала, когда увидела во дворе необычную картину. Парашютист неудачно приземлился и повис на стропах всего в нескольких десятках сантиметров от земли.

Огромный парашют застрял на ветках раскидистого дерева. Произошедшее попало на видео, на кадрах видно, как мужчина в шлеме висит на стропах и тщетно пытается освободиться самостоятельно, к нему на помощь подоспели два человека. При этом никто не теряет чувства юмора.

«Алешенька, сыночек, ты сможешь, давай, давай», — кричит в окно оператор.

Запутавшийся в стропах парашютист иронично отвечает: «Не смешно, если честно». На следующих кадрах видно, что спасательная операция прошла успешно, парашют уже лежит на земле. Пришлось спилить часть дерева, чтобы освободить мужчину. Он попросил скинуть снятое видео ему в мессенджере.

Видео - © автор - dari_runes

Комментаторы пришли в восторг от кадров. Один из них отметил: «Жив, цел, орел».

Некоторые женщины заявили, что произошедшая ситуация — мечта, но не для парашютиста.

«Мужицкий дождь, аллилуйя, дождь из мужиков…» — написали они.

Пользователи также начали делиться своими историями полетов.

«Вот вам смешно, а я к бабке в огород десантировалась один раз, так меня потом капустой о********», — рассказала россиянка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.