Мужчины разместили скрытую камеру в женской уборной ломбарда в Барнауле
Скрытую камеру в уборной для сотрудников обнаружила работница ломбарда в Барнауле в Алтайском крае. Из-за этого девушке пришлось ходить к психологу, сообщает SHOT.
Пострадавшей Ирине 20 лет. Она работала в ломбарде Барнаула до тех пор, пока случайно не нашла камеру видеонаблюдения под раковиной.
Девушка запаниковала, зафиксировала факт съемки и попросила удалить записи. При этом в полицию не обращалась.
Затем девушка уволилась из ломбарда. Из-за случившегося у нее появилась психологическая травма.
Работники других ломбардов отметили, что руководство учреждений ставит скрытые камеры в уборных специально. С помощью них следят за тем, чтобы сотрудники не воровали золото и бриллианты.
На опубликованном фото видно, что камера стояла под раковиной. Она имела небольшие габариты и была хорошо спрятана.
