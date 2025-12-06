Мужчины разместили скрытую камеру в женской уборной ломбарда в Барнауле

Скрытую камеру в уборной для сотрудников обнаружила работница ломбарда в Барнауле в Алтайском крае. Из-за этого девушке пришлось ходить к психологу, сообщает SHOT .

Пострадавшей Ирине 20 лет. Она работала в ломбарде Барнаула до тех пор, пока случайно не нашла камеру видеонаблюдения под раковиной.

Девушка запаниковала, зафиксировала факт съемки и попросила удалить записи. При этом в полицию не обращалась.

Затем девушка уволилась из ломбарда. Из-за случившегося у нее появилась психологическая травма.

Работники других ломбардов отметили, что руководство учреждений ставит скрытые камеры в уборных специально. С помощью них следят за тем, чтобы сотрудники не воровали золото и бриллианты.

На опубликованном фото видно, что камера стояла под раковиной. Она имела небольшие габариты и была хорошо спрятана.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.