Мужчину, расстрелявшего сотрудника военной полиции, арестовали на 2 месяца

В Липецке арестован 63-летний местный житель, подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника военной полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Прокуратура Правобережного района поддержала ходатайство следователя, касающееся избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного по подозрению в преступлении по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как считает следствие, 19 марта мужчина с огнестрельным оружием начал стрелять по прибывшим сотрудникам военной полиции, которые исполняли должностные обязанности. Один из полицейских был ранен в шею и скончался на месте происшествия.

Суд с учетом мнения прокурора удовлетворил поданное ходатайство. В итоге подозреваемый арестован на 2 месяца.

