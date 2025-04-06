Мужчину из Кузбасса арестовали за предложение сжечь депутата Госдумы Ямпольскую

Силовики провели задержание мужчины из Междуреченска Кемеровской области. В соцсетях он предложил сжечь депутата Госдумы Елену Ямпольскую из-за ее высказывания о пенсионерах, а также расстрелять мэра своего населенного пункта, сообщает Baza .

В феврале 2019 года народная избранница прокомментировала пенсионную реформу. Она дала совет людям пожилого возраста «прекратить ныть, выйти из зоны комфорта и научиться бороться со своей ленью».

Высказывание разозлило Владимира, жителя Междуреченска. Под одной из публикаций он призвал «сжечь Ямпольскую на площади» за подобные высказывания. На тот момент мужчине было 33 года.

В феврале 2021 года Владимир призвал в комментариях о деятельности мэра Междуреченска «расстрелять его». 2 апреля 2025 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Открыто уголовное дело по статье 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к террористической деятельности»).

Ямпольская с 2016 по 2024 год была депутатом ГД. С 14 мая 2024 года работает советником президента РФ.