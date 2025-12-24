Мужчине разорвало желудок от коктейля с жидким азотом на корпоративе в Москве

В Москве мужчине разорвало желудок после выпитого коктейля с жидким азотом на корпоративе. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сообщает Baza .

Инцидент произошел во время предновогоднего праздника компании в кулинарной студии «Игра столов». Шеф-повар Василий решил удивить гостей крио-шоу и готовил эффектные коктейли с жидким азотом.

Согласно технологии, азот используют для моментальной заморозки ингредиентов. Употреблять напиток можно только после полного испарения вещества. Однако повар не предупредил об этом, а 38-летнему Сергею предложил выпить коктейль сразу.

На опубликованных кадрах видно, как шеф-повар добавляет жидкий азот в коктейль. Затем мужчина выпивает его, после чего ему моментально становится плохо — Сергей хватается за живот.

Пострадавшего с разрывом желудка доставили в реанимацию, где медики ушили ему орган. В настоящее время Сергей находится в сознании.

