сегодня в 15:33

Мужчина жестоко порезал 2 человек ножом у стены Цоя на Арбате в Москве

Полицейские провели задержание 49-летнего москвича по подозрению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений ножом 30-летнему мужчине. Нападение, предположительно, произошло 30 сентября на улице Арбат рядом со стеной певца Виктора Цоя в Москве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По информации правоохранителей, на Арбате у 49-летнего жителя столицы произошел конфликт с двумя людьми. Одному из них он нанес много ударов ножом. Второго атаковал предметом несколько раз. Силовикам об инциденте сообщил очевидец.

Полицейские задержали мужчину на месте происшествия. У него забрали нож.

Пострадавших отвезли в больницу. 30-летнему мужчине нанесли тяжкие телесные повреждения.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его заключили под стражу.

