Мужчина жестко избил пассажира на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве

На платформе станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии московского метро 33-летний мужчина из хулиганских побуждений избил руками и ногами другого пассажира. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Повод для нападения был незначительный. На кадрах видно, как пассажир, выходя из метро, сильно задел плечом мужчину, который за это, предположительно, и нанес ему удары.

После этого толчка между оппонентами началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Тот, кого толкнули, избил потерпевшего, нанося удары по разным частям тела.

Жертва нападения обратилась за медпомощью. Заведено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои из хулиганских побуждений»).