Мужчина заживо сжег оппонента в ходе ссоры в подъезде дома в Новой Москве

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Полиция задержала мужчину, который заживо сжег человека в Новой Москве

Правоохранительные органы задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве с особой жестокостью. Он заживо сжег человека в подъезде высотки в Новой Москве, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

По данным следствия, 5 мая на улице Самуила Маршака подозреваемый в ходе конфликта поджег зажигалкой одежду своего оппонента. В результате пострадавший мужчина заживо сгорел на месте происшествия.

Криминалисты осмотрели подъезд, где обнаружили пустую бутылку, в которой, предположительно, была легковоспламеняющаяся жидкость. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Подозреваемого доставили в подразделение московского СК, там приступили к его допросу. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта. Прокуратура столицы контролирует ход расследования.

Ранее в Зеленоградском административном округе Москвы мужчина среди ночи облил бензином и поджег автомобиль бывшей супруги. Машина полностью уничтожена, повреждения получило и соседнее транспортное средство.