Хуситы временно вывели из строя идущий из России в Китай танкер

Йеменские военные нанесли удар по танкеру с российской нефтью для Китая

Йеменские хуситы в Красном море атаковали ракетой танкер, который шел из России в Китай, пишет РИА Новости .

«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал… потерю движения», — сообщает агентство со ссылкой на заявление центрального командования США в регионе.

Судно шло под панамским флагом под управлением греческой компании.

Экипаж не пострадал, нефтеналивной корабль после ремонта продолжил движение, уточняется в статье.