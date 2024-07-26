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Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 4 балла

В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Как сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском и Каширском шоссе.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.