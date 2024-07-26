Двухлетний ребенок погиб при взрыве в ульяновской многоэтажке

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«112»: ребенок погиб и трое пострадали при взрыве в жилом доме в Ульяновске

Двухлетний ребенок погиб и трое взрослых пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Ульяновске. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщает «112» .

В пятницу в квартире жилого дома на 3 этаже взорвалось неизвестное вещество. Жителей многоэтажки оперативно эвакуировали.

На опубликованных кадрах видно, как в жилом доме горит квартира, из окон вырывается пламя, а в небо поднимаются густые клубы дыма. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

Позднее выяснилось, что дом не газифицирован, а причины взрыва установит следствие и пожарно-техническая экспертиза.