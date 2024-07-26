Телебашня в Нижнем Новгороде окрасится в тигра на короткий срок

С 26 июля по 1 августа нижегородская телебашня будет окрашена в тигра. На ней появится графическое изображение амурского тигра и отобразится иллюминация в оттенках редкого хищника. В день праздника, который пройдет 29 июля, на объекте появится специальная подсветка, которая включится вечером на полчаса.

Ранее в нижегородском Дзержинске в Шуховскую телебашню ударила молния, вследствие чего ее работа была приостановлена. Из строя вышла вся система управления, подсветка также сломалась. Новое оборудование для восстановления работы башни уже заказано. Власти рассчитывают закончить ремонтные работы до конца августа.