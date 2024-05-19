Берлин готов тратить на военную помощь Киеву 15 млрд евро в год

Власти Германии планируют направить Украине дополнительные 3,8 млрд евро на военные расходы до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, сообщает газета со ссылкой на источники.

«Министерство обороны бьет тревогу в правительстве и сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года», — сообщается в материале.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером вопрос выделения средств. Решение может быть принято уже в июне, утверждают авторы материала.

В следующем году бундесвер запланирует на оружие Украине рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро, говорится в публикации немецкого издания.