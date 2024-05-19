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Берлин готов тратить на военную помощь Киеву 15 млрд евро в год

Власти Германии планируют направить Украине 3,8 млрд евро на оружие
Политика

Власти Германии планируют направить Украине дополнительные 3,8 млрд евро на военные расходы до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

Министерство обороны Германии запрашивает у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, сообщает газета со ссылкой на источники.

«Министерство обороны бьет тревогу в правительстве и сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года», — сообщается в материале.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером вопрос выделения средств. Решение может быть принято уже в июне, утверждают авторы материала.

В следующем году бундесвер запланирует на оружие Украине рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро, говорится в публикации немецкого издания.