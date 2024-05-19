Трамп: Байден пообещал «кровавую баню» в случае проигрыша

Президент США Джо Байден пообещал «кровавую баню» в случае, если он не переизберется на должность, заявил бывший глава Белого дома Доналд Трамп. Его слова цитирует ТАСС .

«Мой оппонент не умеет достойно проигрывать… Он сказал, что, если он проиграет, будет кровавая баня», — передает слова Трампа агентство.

Ранее экс-президент потребовал проведения допинг-проб у Байдена перед дебатами с ним.

По его словам, действующий американский лидер на одной из встреч был «накачан, как воздушный шарик» и к концу мероприятия «сдулся».