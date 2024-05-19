Трамп: Байден пообещал «кровавую баню» в случае проигрыша
Экс-президент США Трамп заявил о неумении Байдена проигрывать
Президент США Джо Байден пообещал «кровавую баню» в случае, если он не переизберется на должность, заявил бывший глава Белого дома Доналд Трамп. Его слова цитирует ТАСС.
«Мой оппонент не умеет достойно проигрывать… Он сказал, что, если он проиграет, будет кровавая баня», — передает слова Трампа агентство.
Ранее экс-президент потребовал проведения допинг-проб у Байдена перед дебатами с ним.
По его словам, действующий американский лидер на одной из встреч был «накачан, как воздушный шарик» и к концу мероприятия «сдулся».