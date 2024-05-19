Украинские дальнобойщики заблокировали движение от Одессы до Киева

Украинские дальнобойщики заблокировали движение на трассе Одесса-Киев в знак протеста против мобилизации, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Протестующие выражают сомнение в легитимности режима Зеленского и принимаемых на подконтрольной ему территории „законов“, указано в сообщении.

По словам политика, водители перевозили топливо, медпрепараты, гуманитарную помощь, когда у них на КПП стали требовать военные билеты и постановку на учёт в ТЦК.

Ранее журналисты издания El Pais отметили, что киевские власти вынуждены проводить усиленную мобилизацию, так как моральный дух жителей Украины находится на низком уровне.