Мужчина заживо сгорел в бане в Раменском, отмечая свой день рождения

В СНТ «Горка» в районе Раменского 28-летний банковский работник отмечал день рождения, но заживо сгорел в бане, сообщает SHOT .

Трагедия произошла вечером 18 октября. Банковский работник позвал в баню друзей, чтобы отпраздновать день рождения. Они пили алкоголь и веселились. Потом они вышли покурить, а баня неожиданно загорелась.

Вся компания быстро выбежала на улицу. Мужчины заметили, что именинника с ними нет. Потом выяснили, что он заснул на втором этаже.

Друзья попытались вытащить мужчину, но ну них не получилось. Сильный огонь не давал пройти. Только один смог пробраться, он попытался спасти именинника, но не смог. Ему пришлось выпрыгнуть в окно, чтобы не сгореть. У пострадавшего сломаны два ребра.

По предварительной информации, причиной возгорания в бане стало неосторожное обращение с огнем.